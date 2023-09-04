Власть 04 сентября 2023, 16:45 Путин назвал переговоры с Эрдоганом конструктивными Путин: переговоры с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере РИА «Новости»

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Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с главой республики. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

«Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере», — отметил глава государства.

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Путин и Эрдоган рассмотрели все ключевые вопросы взаимодействия России и Турции в области безопасности и в экономике, а также в политике и культурно-гуманитарной сфере. Главы двух стран обменялись мнениями по актуальным направлениям международной и региональной повестки.

Российский лидер подчеркнул, что в основе сотрудничества с республикой лежат основы добрососедства и взаимной выгоды. По его словам, отношения с Турцией успешно развиваются по всем направлениям.

Путин подчеркнул, что Россия — надежный поставщик голубого топлива. Страна продолжит обеспечивать газом в том числе Турцию.