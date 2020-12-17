Путин назвал пандемию коронавируса главной проблемой года

Пандемия коронавирусной инфекции стала главной проблемой 2020 года, но Россия пережила ее лучше, чем другие страны. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

«Этот год связан с проблемой, которая нас всех беспокоит — пандемия коронавирусной инфекции. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни: локдауны, сокращения производства и перевозок, сокращение рабочих мест, падение доходов. Все это имело место быть», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что все трудности, которые принесла с собой пандемия, Россия встретила достойно и справилась по сравнению с другими странами. Особенно это видно по экономике.

«Падение ВВП — 3,6%. Это меньше, чем во всех ведущих странах Европы и Евросоюза, меньше, чем в США. В некоторых странах ЕС падение ВВП — под 9%», — отметил Путин. Банковская система осталась прибыльной, что говорит об ее устойчивости. Немного просела промышленность, что было связано со сделкой ОПЕК+. Но сельское хозяйство показало хорошие результаты и по итогам года может быть рост в 2%.



Отлично себя показала система здравоохранения. Несмотря на то, что к такому наплыву пациентов врачи не были готовы, принятые меры оказались эффективными.

«В этих достаточно сложных условиях, мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности: единение народа при какой бы то ни было угрозе», — отметил Путин.

Он отдельно отметил работу врачей и волонтеров и поблагодарил их за подвиг, который они совершили.

В целом отвечая на вопрос, как он оценивает 2020 год. Владимир Путин отметил, что год, как погода, не может быть плохим или хорошим. Он просто есть.

Сегодня президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов и граждан в новом формате пресс-конференции. «360» ведет текстовую трансляцию этого события.