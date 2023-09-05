Власть 05 сентября 2023, 17:25 Путин назвал отвратительным прикрытие нацизма на Украине «евреем Зеленским» Путин: прикрытие нацизма на Украине евреем Зеленским отвратительно Пресс-служба Кремля

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Прикрытие нацизма на Украине главой киевского режима Владимиром Зеленским — отвратительная ситуация. Об этом заявил президент России Владимир Путин после заседания оргкомитета «Победа». Главу государства процитировало РИА «Новости».

Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея с еврейскими корнями и происхождением, отметил Путин. По словам президента, таким образом Запад попытался прикрыть античеловеческую сущность, ставшую основой современного украинского государства.

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«И это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. Тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине», — возмутился глава государства.

Во время холокоста на Украине уничтожили полтора миллиона человек, добавил Путин. Лучше всего это понимают простые граждане Израиля, отметил президент России. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, что израильтяне пишут в интернете, резюмировал глава государства.