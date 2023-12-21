Власть 21 декабря 2023, 15:22 Путин назвал оценку граждан индикатором работы властей Путин: оценка россиян является ключевым индикатором работы властей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назвал ключевым индикатором работы властей оценку граждан. Такое мнение он высказал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова передала пресс-служба Кремля.

«При этом ключевой критерий эффективности нашей работы — это оценка граждан, мы с вами об этом многократно уже говорили, как они воспринимают динамику, темп, качество изменений в их жизни. Хочу еще раз обратить на это внимание всех коллег», — сказал глава государства.

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В заседании в том числе приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены правительства и администрации президента. На повестку вынесли подведение итогов работы по исполнению поручений, которые Путин дал в декабре 2022 года.

Ранее президент по видеосвязи дал старт движению транспорта на участке автодороги М-12 от Москвы до Казани.