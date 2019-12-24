Путин назвал отличие Сталина от европейских коллег того времени

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», — заявил Путин на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Российский лидер также упомянул, что с 1934 года начала создаваться правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств, чьи лидеры лично общались с фюрером и ставили свои подписи под соответствующими документами».

После прихода к власти Гитлер неоднократно нарушал военные статьи Версальского договора. Он не встретил никакого сопротивления со стороны Англии и Франции, придерживающихся «политики умиротворения», косвенно поощряя растущие агрессивные намерения Германии и союзных с ней Италии и Японии.