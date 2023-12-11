Власть 11 декабря 2023, 20:43 Путин назвал освоение арктического региона приоритетом для России Путин: комплексное освоение Арктики является приоритетом для России РИА «Новости»

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Комплексное освоение Арктики является приоритетом для России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

«Дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», — заявил президент.

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Путин отметил, что Арктика — это регион с колоссальными экономическими возможностями. С ним связано укрепление энергетического потенциала страны и расширение логистических возможностей. Глава государства подчеркнул, что Арктика имеет стратегическое значение для России, здесь активно реализуются крупные инвестропекты.

Также Путин заявил о важности развития сервисной экономики, среднего и малого бизнеса, чтобы не возникало моногородов, завязанных на одном предприятии. Эта деятельность должна дополнять воплощение крупных индустриальных и энергетических проектов.