11 декабря 2023, 20:43
Путин назвал освоение арктического региона приоритетом для России
Путин: комплексное освоение Арктики является приоритетом для России
Комплексное освоение Арктики является приоритетом для России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.
«Дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», — заявил президент.
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Путин отметил, что Арктика — это регион с колоссальными экономическими возможностями. С ним связано укрепление энергетического потенциала страны и расширение логистических возможностей. Глава государства подчеркнул, что Арктика имеет стратегическое значение для России, здесь активно реализуются крупные инвестропекты.
Также Путин заявил о важности развития сервисной экономики, среднего и малого бизнеса, чтобы не возникало моногородов, завязанных на одном предприятии. Эта деятельность должна дополнять воплощение крупных индустриальных и энергетических проектов.
Арктика
Владимир Путин
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