Названо официальное число безработных в России

Число официально зарегистрированных безработных увеличилось до 1,4 миллиона человек. Это в два раза больше, чем в начале апреля.

«По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло одного миллиона 400 тысяч. Это в два раза выше уровня начала апреля», — заявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам перед совещанием по ситуации с коронавирусом.

Ранее он объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Российский лидер оставил губернаторам полномочия о снятии ограничений. Все запретные меры останутся в действии для людей от 65 лет и старше и хронически больных.

По словам президента России, самозанятым гражданам вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме. Путин предложил списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии 2019-nCoV.

Работу с 12 мая возобновят предприятия строительной, сельскохозяйственной энергетической и других стратегических отраслей.

По последним данным, общее число выявленных случаев СОVID-19 за сутки увеличилось до 221 344 человек. Россия оказалась на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания.