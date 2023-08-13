Власть 13 августа 2023, 15:37 Путин назвал одну их самых главных отраслей в экономике России Президент Путин назвал строительную отрасль локомотивом экономики в России Freepik

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День строителя в России в 2023 году отмечают 13 августа. С профессиональным праздником ветеранов и работников отрасли поздравил президент России Владимир Путин. Обращение главы опубликовали на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что преданные своему делу специалисты возводят целые города и поселки, запускают объекты промышленности и энергетики. Их труду обязаны многие.

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Строительная отрасль в любое время демонстрирует свою эффективность и определяет устойчивость и стабильность рынка.

«По праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — добавил Путин.

Президент также отметил работу строителей в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Особую благодарность российским строителям высказал глава ДНР Денис Пушилин. Он рассказал, что освобожденный Мариуполь так преобразился, что его не узнать. Рабочим удалось восстановить даже сильно разрушенные дома. Строители на Донбассе совершают настоящий подвиг, возводя большое число объектов в рекордные сроки.

В восстановлении инфраструктуры ЛНР и ДНР участвует подмосковный технадзор. Специалисты обследуют пострадавшие объекты и сопровождают каждый этап восстановительных работ. Ранее работу над одной из многоэтажек завершили в Орджоникидзевском районе города.