Власть 15 декабря 2023, 21:58 Путин назвал очень высокой культуру парламентаризма в России Президент Путин: культура парламентаризма в РФ стала очень высокой РИА «Новости»

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Культура парламентаризма в России выросла, и она не позволяет переходить к каким-либо крайностям. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Госдуме, сообщила пресс-служба Кремля.

Он отметил, что достичь этого удалось несмотря на то, что точки зрения на пути и способы достижения целей общенационального характера иногда расходятся.

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«Все-таки культура парламентаризма стала настолько высокой, что не позволяет переходить к каким-то крайностям», — подчеркнул лидер государства

В своем выступлении Путин также заявил, что единственным источником власти в России является народ.

На встрече присутствовали председатель ГД Вячеслав Володин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а также депутаты Владимир Васильев, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Алексей Нечаев и Леонид Слуцкий.