Важное 01 сентября 2023, 17:48 Путин назвал обязательное условие для госслужбы Путин призвал идти на госслужбу только при жгучем желании служить людям и стране РИА «Новости»

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Идти на государственную службу должны люди, у которых есть жгучее желание служить людям и своей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

Глава государства привел в пример медицинскую сферу. Если нет внутренней потребности помогать людям, не нужно идти в медвуз, отметил Путин. Если нет желания работать с пациентами, лучше не прикасаться к этому и заняться исследованиями или чем-то еще, посоветовал президент.

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«То же самое и здесь — если есть внутренняя потребность помогать людям, помогать своей стране, району, деревне, поселку, городу, вот если есть жгучее желание <…> — иди и занимайся этим делом. Не хочется — лучше займись чем-то другим», — объяснил глава государства.

Если есть внутренняя потребность и горение, то нужно идти на госслужбу, подчеркнул Путин. Есть много деталей и сложностей, связанных с развитием на этом благородном поприще, но все они преодолимы, если существует внутренняя потребность служить людям, резюмировал президент.