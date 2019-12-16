Путин назвал объемы торговли российским оружием

Президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами назвал объемы поставок российского оружия за рубеж. По словам главы государства, в 2019 году экспорт оружия возрос.

«Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года. Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции», — подчеркнул глава российского государства. Его слова привела пресс-служба Кремля.

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По словам российского лидера, в целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне. Он превышает 50 миллиардов долларов.

«Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте», — добавил Путин.

Заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами состоялось под председательством президента страны. Как сообщила пресс-служба Кремля, были обсуждены итоги работы в текущем году, а также заданы перспективные направления взаимодействия с ключевыми иностранными партнерами.