Путин назвал новое российское вооружение уникальным

Современные виды российского вооружения на порядок превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями Министерства обороны и представителями компаний оборонно-промышленного комплекса.

Российский лидер отметил, что сейчас на вооружение в войска поставляются новейшие крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Кроме того, идут поставки реактивных систем залпового огня и управляемые авиабомбы разных калибров.

«По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными. В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях — в ходе операций против террористов в Сирии», — процитировала Путина пресс-служба Кремля.

Президент России поручил сохранить темпы производства ударных типов вооружения и использовать их во время учений.

Также российский лидер предложил обсудить развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Он подчеркнул, что качественный авиапарк во многом определяет мобильность войск, что особенно актуально для России как самой большой страны в мире.

«Очевидно, что нашим Вооруженным силам нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов. В этой области есть определенные успехи и хорошие заделы», — отметил Путин.

«Вместе с тем, по представленным данным, Министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов», — подчеркнул президент.

Путин заявил, что готов выслушать предложения по организационным и экономическим моментам для эффективного решения вопросов по серийному выпуску новейших образцов оружия и наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации.