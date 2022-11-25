Власть 25 ноября 2022, 19:31 Путин назвал нормализацию ситуации в Чечне заслугой ее народа Президент Путин: нормализация ситуации в Чечне — заслуга ее народа и Ахмата Кадырова РИА «Новости»

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Владимир Путин заявил, что ситуации в Чечне нормализовалась только благодаря усилиям ее народа и первого президента Ахмата Кадырова. Таким мнением российский лидер поделился на встрече с матерями участников СВО.

«Та нормализация, которая произошла на чеченской земле — это, прежде всего, заслуга самого чеченского народа и Ахмата-Хаджи Кадырова, который отдал жизнь за свой народ», — отметил он.

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Путин также назвал Грозный «процветающим городом». При этом он напомнил, что раньше столица Чечни стояла в развалинах, поэтому на обсуждение выносили вопрос о ее переносе.

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«Думали о том, чтобы перенести Грозный, потому что некоторые считали, что восстановить невозможно, все в руинах», — объяснил Путин.

Во время встречи Владимир Путин заявил, что Россия, защищая мирных жителей на территории Донбасса, делает правое дело. По его словам, власти ждали выполнения Минских соглашений и желали достичь договоренностей с киевскими властями, чтобы территории ДНР и ЛНР снова вошли в состав Украины.