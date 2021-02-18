Путин назвал невосполнимой утратой смерть Андрея Мягкова

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью народного артиста Андрея Мягкова его вдове, народной артистке Анастасии Вознесенской. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своем послании российский лидер отметил, что в памяти благодарных зрителей навсегда останутся глубокие и яркие работы Андрея Мягкова.

«Это большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актера, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», — говорится в сообщении.

Андрей Мягков умер в четверг, 18 февраля. Ему было 82 года. Предварительной причиной назвали острую сердечную недостаточность.

Прощание с народным артистом назначили на 20 февраля в МХТ имени Чехова. Он пришел во МХАТ в 1977 году и после разделения на два театра остался в режиссером Олегом Ефремовым. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Зрителям он навсегда запомнится своими знаковыми ролями в фильмах Эльдара Рязанова — Жени Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!» и Анатолия Новосельцева в «Служебном романе». «360» вспомнил, как Андрея Мягкова утверждали на эти роли.