Власть 30 ноября 2022, 12:56 Путин назвал неумными людей, пытающихся отменить русскую культуру Президент Путин заявил, что русскую культуру отменяют неумные люди Пресс-служба Кремля

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Попытки отменить российскую культуру за рубежом предпринимают только неумные люди. Россия же, наоборот, продвигает лучшие произведения других стран. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях», — сказал он по видеосвязи, участвуя в церемонии открытия социальных объектов.

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Россиян президент, напротив, назвал умными людьми. Так он прокомментировал работу Забайкальского краевого драматического театра, который ставит спектакли не только на основе российских произведений, но и зарубежных.

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Глава государства также должен в онлайн-режиме принять участие в открытии онкодиспансера в Красноярске, больнице в Курске, школы в Иркутской области и Нижнем Новгороде, а также новых жилых домов в Архангельске и других объектов. Об этом написал ТАСС.