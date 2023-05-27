Власть 27 мая 2023, 21:53 Путин сравнил «отмену» русской культуры с геополитическим противостоянием Путин уличил «отменяющих» русскую культуру страны в попытке забыть достояния цивилизации Пресс-служба Кремля

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Западные политиков, которые пытаются «отменить» русскую культуру в своих странах лишают своих сограждан доступа к шедеврам, а фактически вычеркиваю достояния цивилизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида». Запис опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, те, кто пытаются «отменить» российскую культуру, наказывают прежде всего самих себя и свои народы. Сегодня культура и искусство оказались в эпицентре геополитического противостояния, отметил президент.

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«Все, что связано с Россией пытаются „отменить“, вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные „деятели“ наказывают, прежде всего, самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам», — сказал Путин.

Российский лидер уже высказывался ранее об «отмене» русской культуры за рубежом. Людей, которые пытаются это сделать Путин назвал «неумными». Он добавил, что Россия наоборот, продвигает лучшие произведения других стран.