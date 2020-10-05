Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на удаленку
«Разговоры о полном закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны», — заявил Путин.
Также глава государства сообщил, что высокий уровень образования в России удалось сохранить, несмотря на пандемию. Этот опыт, по словам Путина, нужно использовать для совершенствования системы образования. Об этом сообщил сайт Кремля.
Помимо этого, в ходе общения российский лидер рассказал о создании отечественной системы дистанционного обучения, но она будет применяться по мере необходимости.
Еще одной темой для обсуждения стал высокоскоростной доступ к интернету для обучения детей, им планируют обеспечить уже в 2021 году.
Ранее столичные власти отправили с 5 октября школьников на двухнедельные каникулы. Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса. Но продолжение обучения в дистанционном формате в Минпросвещения также не подтвердили.