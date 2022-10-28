Путин назвал неприличным обнародование его разговора с Макроном по телефону | 360°

Власть 28 октября 2022, 00:26 Путин назвал неприличным обнародование его разговора с Макроном по телефону Президент России Путин назвал неприличным обнародование его разговора с Макроном РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин осудил обнародование его телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Он назвал неприличной подобную огласку без согласования со второй стороной. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер», — отметил Путин.

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По его словам, нет ничего предосудительного в том, что содержание диалога лидеров двух стран доходят до журналистов, но об этом необходимо предупреждать заранее. Президент подчеркнул, что теперь не спрашивает у французского коллеги, кто сидит в его кабинете, так как знает, что кто-то слушает разговор.

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«Когда идут <…> телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не подлежат или подлежит что-то по договоренности сторон. Если это делает кто-то в одностороннем порядке, это неприлично», — заявил Путин.

Ранее во французской прессе появилась полная расшифровка телефонных переговоров Путина и Макрона. При разговоре присутствовал журналист Ги Лагаш, работавший над материалом о президенте Франции.