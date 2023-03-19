Власть 19 марта 2023, 23:23 Путин назвал неприемлемыми односторонние санкции Запада Путин в статье для «Жэньминь жибао» назвал неприемлемыми односторонние санкции Запада Pxhere

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Президент России Владимир Путин выступил против односторонних и незаконных санкций Запада. Об этом он написал в своей статье для китайской газеты «Жэньминь жибао». В русском переводе материал опубликован на сайте Кремля.

«Неприемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», — говорится в статье президента России.

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Путин подчеркнул это, говоря о действиях западных стран. По его словам, внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения.

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«„Коллективный Запад“ все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов», — написал российский лидер.

Как отметил глава государства, проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, «а также всех, кто не поддается американскому диктату», приобретает острый и напористый характер.

Россия, как отметил Путин, признательна за взвешенную линию КНР в связи с событиями на Украине, за понимание их предыстории и подлинных причин.

Глава государства отметил готовность России к урегулированию политико-дипломатического конфликта на Украине. В апреле 2022 года, как напомнил Путин, мирные переговоры были прекращены по инициативе украинской стороны.