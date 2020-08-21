Путин назвал неприемлемым внешнее вмешательство в дела Белоруссии

Внешнее вмешательство в ситуацию, которая сложилась в Белоруссии, неприемлемо. Разрешить ее может только налаженный диалог между правительством страны и гражданами. Об этом во время совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер сообщил участникам совещания о международных телефонных переговоров, которые прошли на этой неделе.

В частности, Владимиру Путину звонили председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Главной темой бесед была ситуация в Белоруссии.

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России акцентировал их внимание на неприемлемость какого-либо внешнего вмешательства в дела союзной республики. Кроме того, он подчеркнул, что только диалог руководства Белоруссии с народом может привести к разрешению ситуации. Другой альтернативы не существует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию или давать оценки уголовным делам, заведенным в Белоруссии. При этом он подчеркнул, что если власти союзного государства попросят, то Россия сделает все, чтобы стабилизировать ситуацию.

Ранее лидеры стран Евросоюза собрались на экстренный саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. По итогам совещания канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минск должен решить свои проблемы самостоятельно путем диалога с протестующими. Она подчеркнула, что пыталась связаться с Александром Лукашенко, но разговор так и не состоялся.

Ей удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, который передал ее слова белорусскому лидеру. Однако Лукашенко в ответ попросил Путина сказать Меркель, чтобы она не вмешивалась во внутреннее дело его страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны ЕС уже вмешались в ситуацию, которая сложилась в Белоруссии. Он пояснил, что за заявлениями о правах человека и демократии скрываются геополитические интересы.

Неразрешенные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции не согласились с таким результатом и вышли на улицы. Протест продолжается уже вторую неделю. Лидеры оппозиции создали координационный совет. Они заявили, что готовы выйти на диалог с властями. Организаторы особо подчеркнули, что у них нет цели захвата власти силовыми методами.

В минувший четверг, 20 августа, генеральный прокурор Белоруссии заявил об уголовном деле, которое завели после появления совета оппозиции. По его словам, организация угрожает национальной безопасности.

Александр Лукашенко заявил, что не намерен вести переговоры с советом оппозиции. Единственные, с кем он готов разговаривать, это трудовые коллективы предприятий Белоруссии.