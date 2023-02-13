Важное 13 февраля 2023, 16:53 Путин назвал неизбежной победу России в конфликте Президент Путин заявил о безоговорочной победе России в противостоянии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия обязательно победит в происходящем сейчас противостоянии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Видео со встречи показал телеканал «Россия 24».

В ходе беседы с российским лидером Зюганов заявил, что сегодня против России объявили новый крестовый поход, но страна выйдет из этой ситуации победителем.

Реклама

«Борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает судьбоносное значение. Я 20 лет в Совете Европы отработал и никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под пяту американцев. А они просто обнаглели. Но мы обязаны победить и победим», — заявил Зюганов.

Реклама

Президент России полностью согласился с мнением лидера партии.

«Так и будет», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также поздравил Геннадия Зюганова с 30-летием образования партии и отметил, что КПРФ остается значительной частью патриотического движения в стране.