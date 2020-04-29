Путин назвал недопустимым дефицит топлива на внутреннем рынке

В частности он напомнил, что ограничительные меры во всем мире из-за ситуации с коронавирусом привели к сокращению спроса на энергоресурсы, как следствие вниз пошли ценовые котировки.

Президент отметил, что ведущие энергетические компании России вошли в перечень системообразующих. От того, как они ведут свою работу зависят многие сектора экономики.

«Нужно сохранить надежность этих кооперационных, производственных связей, в том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», — отметил президент.

Он подчеркнул, что крупные инфраструктурные проекты, значимые для регионов и предприятий реального сектора, нужно продолжать. Кроме того, все новые объекты здравоохранения должны своевременно подключаться и получать необходимую энергию.

«Уверен, опыт и возможности российских энергетических компаний помогут им достойно пройти и сегодняшний непростой период», — подчеркнул Владимир Путин.