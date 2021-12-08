Путин назвал НАТО недружественной России структурой

НАТО настроен недружественно по отношению к России. Альянс открыто объявляет Москву своим противником, и в этом нет ничего хорошего. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Его процитировало РИА «Новости».

«Структура (НАТО — прим. ред.) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», — отметил президент.

Президент также подчеркнул, что Греция может сыграть позитивную роль в отношениях с НАТО. Путин отметил, что пребывание этой страны в НАТО или ЕС никогда не оказывало негативного влияния на развитие двусторонних отношений с Россией. Поэтому Москва будет использовать греческих друзей, чтобы позитивно влиять на отношения с НАТО.

Путин также отметил, что, если Украина станет членом НАТО, на ее территории появится угрожающее оружие, а также соответствующий военный контингент и военные базы. Этот факт не может не беспокоить Кремль. При этом он напомнил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, и назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Москва атаковать Киев.