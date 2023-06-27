Власть 27 июня 2023, 13:28 Путин назвал настоящими защитниками вставших на пути смуты и не допустивших хаоса Путин: настоящие защитники встали на пути смуты, которая привела бы к хаосу

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Настоящие защитники России встали на пути смуты, которая привела бы к хаосу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к военнослужащим в Кремле.

Глава государства обратил внимание, что перед ним на исторической Соборной площади собрались военнослужащие Вооруженных сил России, сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, ФСО, солдаты и офицеры.

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«Настоящие защитники Отечества, которые в трудный для страны час вместе с боевыми товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что решимость и мужество военнослужащих, а также консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа. Президент поблагодарил весь личный состав ВС, правоохранительных органов и спецслужб за верность российскому народу.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан», — констатировал государства.

По словам Путина, российские правоохранители и военнослужащие фактически остановили гражданскую войну. Президент также попросил почтить минутой молчания память погибших летчиков, с честь выполнивших свой долг.