Путин назвал мотив принятия решений по Сирии

Российский лидер отметил, что руководствовался не личными чувствами и отношениями, а исключительно интересами России.

«При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами Российского государства», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что время показало, что все шаги, принятые в этом направлении, оказались верными. Путин напомнил, что террористическая угроза из Сирии становилась реальной. Радикальные группировки захватили практически всю страну и закрепились в ней.

«До сих пор, несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые еще остаются под контролем террористов, угроза до сих пор исходит», — отметил Путин.

Военная операция России на территории Сирии началась осенью 2015 года. Военные ликвидировали основную террористическую группировку «Исламское государство»* и смогли передать контроль над захваченными радикалами территориями официальной власти страны.

В ряде провинций еще остаются разрозненные отряды боевиков. С ними продолжается борьба.

Осенью 2020 года Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии ликвидировали благодаря совместной работе России, Ирана и Турции. Он отметил, что уровень насилия в стране снизился, налаживается мирная жизнь. При этом Путин пообещал, что Россия продолжит делать все, чтобы обстановка в Сирии нормализовалась окончательно.