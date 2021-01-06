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    06 января 2021, 20:55

    Путин назвал мотив принятия решений по Сирии

    Анатолий Минкин

    Все решения по сирийскому вопросу принимались исходя из интересов России. Об этом заявил в интервью журналисту Евгению Поддубному президент страны Владимир Путин. Отрывок из документального фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» показали в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
    Путин назвал мотив принятия решений по Сирии

    Российский лидер отметил, что руководствовался не личными чувствами и отношениями, а исключительно интересами России.

    «При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами Российского государства», — заявил Путин.

    Он подчеркнул, что время показало, что все шаги, принятые в этом направлении, оказались верными. Путин напомнил, что террористическая угроза из Сирии становилась реальной. Радикальные группировки захватили практически всю страну и закрепились в ней.

    «До сих пор, несмотря на то, что профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые еще остаются под контролем террористов, угроза до сих пор исходит», — отметил Путин.

    Военная операция России на территории Сирии началась осенью 2015 года. Военные ликвидировали основную террористическую группировку «Исламское государство»* и смогли передать контроль над захваченными радикалами территориями официальной власти страны.

    В ряде провинций еще остаются разрозненные отряды боевиков. С ними продолжается борьба.

    Осенью 2020 года Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии ликвидировали благодаря совместной работе России, Ирана и Турции. Он отметил, что уровень насилия в стране снизился, налаживается мирная жизнь. При этом Путин пообещал, что Россия продолжит делать все, чтобы обстановка в Сирии нормализовалась окончательно.