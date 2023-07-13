Власть 13 июля 2023, 18:42 Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира Президент России Путин согласился, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин согласился с мнением о том, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«Так и есть. Москва по очень многим независимым оценкам компетентных экспертов признана одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже на внешний облик Москвы посмотреть», — сказал глава государства.

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Российский лидер привел в пример транспортную инфраструктуру столицы, заявив, что за последние годы она развилась очень серьезно. По его словам, раньше считалось, что транспортные проблемы Москвы решить невозможно, но они решаются довольно успешно, в том числе благодаря современным технологиям.

На этом же заседании Путин назвал важнейшей задачей перевод российской экономики и социальной сферы на новую модель управления — на основе больших данных.