Путин назвал Москву агломерацией мирового масштаба

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития по сравнению с другими крупными агломерациями. Глава государства завил об этом на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщило РИА «Новости».

Путин принял Собянина в Кремле в день, когда Москва отмечает 874-й день рождения. Президент отметил, что Москву уже сложно называть просто городом. По его словам, на сегодняшний день это «агломерация мирового масштаба».«Говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития», — сказал Путин.

Собянин отметил, что текущие экономические показатели Москвы уже превзошли те, что наблюдались до пандемии коронавируса.

Празднование 874-летия Москвы будет проходить 11–12 сентября. Основные мероприятия по случаю Дня города пройдут в парке «Зарядье», где сегодня выступит и Владимир Путин. После этого там состоится большой концерт. Собянин ранее поздравил москвичей с Днем города. Он отметил, что это особый праздник.