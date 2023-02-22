Власть 22 февраля 2023, 16:13 Путин назвал мощным словосочетание «День защитника Отечества» Президент Путин назвал понятия родины и семьи близкими каждому человеку РИА «Новости»

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В словосочетании «День защитника Отечества» есть что-то мистическое и святое, заявил президент Владимир Путин. Выступая на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» он отметил, что для каждого россиянина важны семья и Родина.

«Мы встречаемся с вами накануне Дня защитника Отечества, в этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое», — отметил президент.

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Владимир Путин отметил, что недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш». По мнению главы государства, в этих словах есть что-то очень важное для каждого человека, а такие понятия, как Родина и семья, близки всем россиянам.

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Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» начался 22 февраля на стадионе «Лужники». В программе — выступление известных артистов. Актер театра и кино Владимир Машков напомнил о том, что в начале каждого столетия Россия сталкивалась с коллективным Западом, но раз за разом выходила из противостояний победительницей. Артист рассказал, как российские воины в разное время отражали нападки наполеоновских и гитлеровских войск.