Путин назвал мощным рост туристического потока в России | 360°

24 октября 2022, 16:58
Путин назвал мощным рост туристического потока в России
Президент России Путин заявил о мощном росте внутреннего туристического потока
Россияне стали чаще совершать туристические поездки по стране. Темпы роста оказались очень значительными. Как сообщила пресс-служба Кремля, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
В ходе встречи с главой государства чиновник рассказал о развитии туристической инфраструктуры в стране, а также о привлечении инвестиций из федерального и регионального бюджетов. Все эти шаги позволили значительно увеличить темпы роста туристического потока.
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«Как раз только хотел вам сказать, растет мощно на самом деле», — заявил Путин, комментируя доклад Чернышенко.
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Если раньше, отметил вице-премьер, основная доля поездок по России приходилась на рабочие визиты и командировки, то сейчас россияне в два раза чаще ездят в другие регионы на отдых.
«Очень много ездили, в том числе и иностранные туристы, в большие города: Москву, Казань, Санкт-Петербург. Это вернется обязательно, но самое главное, что мы нарастили именно туристический поток с целью рекреации и отдыха», — добавил Чернышенко.
Вице-премьер подчеркнул, что общий вклад туристической отрасли составляет 3% ВВП. В прогнозном показателе эту долю планируют довести до 10%.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в рамках оптимизации структуры органов государственной власти. Полномочия агентства передали Министерству экономического развития.
Туризм
Владимир Путин
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