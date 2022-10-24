Путин назвал мощным рост туристического потока в России | 360°

Власть 24 октября 2022, 16:58 Путин назвал мощным рост туристического потока в России Президент России Путин заявил о мощном росте внутреннего туристического потока РИА "Новости"

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Россияне стали чаще совершать туристические поездки по стране. Темпы роста оказались очень значительными. Как сообщила пресс-служба Кремля, с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

В ходе встречи с главой государства чиновник рассказал о развитии туристической инфраструктуры в стране, а также о привлечении инвестиций из федерального и регионального бюджетов. Все эти шаги позволили значительно увеличить темпы роста туристического потока.

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«Как раз только хотел вам сказать, растет мощно на самом деле», — заявил Путин, комментируя доклад Чернышенко.

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Если раньше, отметил вице-премьер, основная доля поездок по России приходилась на рабочие визиты и командировки, то сейчас россияне в два раза чаще ездят в другие регионы на отдых.

«Очень много ездили, в том числе и иностранные туристы, в большие города: Москву, Казань, Санкт-Петербург. Это вернется обязательно, но самое главное, что мы нарастили именно туристический поток с целью рекреации и отдыха», — добавил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что общий вклад туристической отрасли составляет 3% ВВП. В прогнозном показателе эту долю планируют довести до 10%.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в рамках оптимизации структуры органов государственной власти. Полномочия агентства передали Министерству экономического развития.