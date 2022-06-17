Путин назвал многодетные семьи будущим России

Будущее России — это многодетные семьи. Об этом в своем выступлении на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Будущее России — это семьи с двумя, тремя и большим количеством детей, сказал глава государства.

«Речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке, нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни», — заявил Путин.

Национальная социальная инициатива направлена на решение этой задачи. Ее реализуют региональные команды вместе с Агентством стратегических инициатив.

«Осенью оценим результаты такой работы, проведем итоги рейтинга качества жизни в регионах, чтобы максимально широко по всей стране использовать лучшие опыты и практики», — сказал глава государства.

Президент РФ при этом назвал демографическую ситуацию крайне сложной. Он заявил, что в апреле в стране родилось менее 100 тысяч детей. По его словам, это почти на 13% меньше, чем в апреле прошлого года. Путин назвал важнейшим фактором демографического развития благополучие людей и их достаток и поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.