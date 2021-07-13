Путин назвал «миной замедленного действия» право выхода республик из СССР

Президент России Владимир Путин назвал «мины замедленного действия» для СССР. Это право свободного выхода республик из Советского Союза и ведущая роль КПСС в управлении страной. Он добавил, что были и другие мины, но уточнил, что, возможно, поговорит о них позднее.

Об этом он заявил, комментируя свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Вот это право выхода [республик из СССР] было, конечно, одной из мин замедленного действия. А вторая мина — я о ней тоже сказал — это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная», — отметил он.

Путин объяснил, что при распаде СССР выяснилось — КПСС оказалась единственным, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. Как только партия начала разваливаться изнутри, за ней посыпалась вся страна. Он напомнил, что даже в момент создания СССР после Первой мировой войны в руководстве большевиков были разные точки зрения относительно права свободного выхода республик.

Он также отметил, что с исторической точки зрения не совсем понятно решение большевиков реализовывать эту идею при строительстве единого государства.

«Тогда, на тот период времени, определенная логика была, наверное, в том чтобы собрать страну. Тем более что они считали, что это переходный период», — предположил Путин.

Однако они не стали ничего менять, оставив все как есть. В результате мины замедленного действия сработали, и СССР развалился.