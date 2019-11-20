Путин назвал миф о российской угрозе чушью

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

По словам Путина, несмотря на проблемы с Украиной, спекуляции вокруг Крыма и Донбасса, все понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать.

«Сколько в Евросоюзе жителей, сколько жителей стран НАТО? Каков суммарный экономический и военный потенциал, это просто чушь, бред собачий. Российская угроза — это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», — сказал Путин, выступая на форуме, президента цитирует РИА «Новости».

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Президент подчеркнул, что всем лидерам ведущих стран Европы «абсолютно очевидно», что это не более чем легенда.

Президент выступил на пленарной сессии 11-го инвестиционного форума «Россия зовет!». Конференция проходит в Москве с 20 по 22 ноября.