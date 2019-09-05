Путин назвал Малайзию основным партнером России в Азии

Глава государства озвучил свою позицию на встрече с премьер-министром страны Махатхиром Мохамадом, прибывшим на Восточный экономический форум.

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«Малайзия — наш приоритетный партнер в Азии», — заметил Путин, указав на позитивное развитие отношений между двумя странами.

Президент РФ выразил надежду, что малайзийские партнеры извлекут пользу из встреч в рамках ВЭФ.

«Рад возможности поговорить и о двусторонних отношениях на полях этого мероприятия», — сказал он.

В свою очередь Махатхир Мохамад, добавил ТАСС, поблагодарил российского лидера за приглашение участвовать в ВЭФ. По его словам, Малайзия намерена сотрудничать как с европейской частью России, так и с восточной.

Кроме того, подчеркнул Мохамад, Куала-Лумпур заинтересован в российских аэрокосмических технологиях.

«Мы весьма заинтересованы в получении доступа к российским технологиям и в особенности к космическим технологиям. Со своей стороны мы можем способствовать увеличению присутствия РФ в Юго-Восточной Азии», — заметил премьер-министр. Области для сотрудничества, как он надеется, будут определены в ходе встречи.