Путин назвал Макрона другом

На текущий момент в Кремле продолжаются переговоры лидеров двух стран — России и Франции. В Париже ранее сообщали, что французский лидер Эммануэль Макрон привез в Москву множество новых идей, которые могли бы помочь решить многие мировые задачи. Например, разрешение кризиса вокруг Украины или предоставление России гарантий по безопасности.

Эммануэль Макрон вошел в зал переговоров с улыбкой. Началось все с небольшой заминки, когда стороны не очень понимали, как именно будет производиться перевод их слов. Владимир Путин поинтересовался, где же переводчик — однако выяснил, что перевод будет происходить синхронно, а значит, лидерам двух стран необходимо надеть наушники.

Владимир Путин назвал Эммануэля Макрона другом, обращался к нему на «ты», и такие моменты еще раз подчеркивают важность текущей встречи, сообщило РЕН ТВ. Хотя тема для переговоров не самая приятная. СМИ на Западе без устали говорят о том, что Россия якобы собирается совершить нападение на украинскую территорию. В Кремле же, напротив, опровергают такие домыслы.