Путин назвал литературного критика Курбатова примером просветительства

Человеком, посвятившим себя сбережению и развитию лучших традиций отечественной литературы, назвал президент России Владимир Путин ушедшего из жизни писателя и критика Валентина Курбатова. Об этом говорится в телеграмме, которую российский лидер отправил родным и близким литературоведа.

Путин принес соболезнования в связи со смертью Валентина Курбатова и выразил слова поддержки.

«Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу. Подавал пример просветительства, подвижничества, истинного служения культуре. Таким Валентин Курбатов навсегда останется в нашей памяти», — привела цитату из телеграммы пресс-служба Кремля.

О смерти Валентина Курбатова стало известно в субботу, 6 марта. По данным СМИ, писателю стало плохо на улице в Пскове, где он постоянно жил.

Из-под пера Валентина Курбатова вышло около 20 книг. Он состоял в жюри литературной премии «Ясная поляна», был членом Общественной палаты и входил в президентский совет по культуре. В прошлом году ему вручили государственную премию.