Путин назвал лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин озвучил имена, которые могут попасть в первую пятерку лидеров избирательного списка «Единой России» на выборах в Госдуму. С таким заявлением он выступил на XX съезде партии.

«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, — и люди относительно новые», — заявил глава государства.

Федеральный партийный список могут возглавить глава МИД России Сергей Лавров, руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу и главный врач московской ГКБ № 40 «Коммунарка» Денис Проценко. Также в первую пятерку, предположительно, попадут сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Уверен, что „Единая Россия“ ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», — заявил президент.

По словам Путина, речь идет о колоссальной ответственности и доверии общества.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 17–19 сентября. Такое решение принято из-за текущей эпидемической ситуации, объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Госдума VII созыва провела 17 июня заключительное, 427-е пленарное заседание и завершила работу.