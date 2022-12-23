Власть 23 декабря 2022, 18:58 Путин назвал ключевую задачу предприятий ОПК Путин назвал ключевой задачей ОПК совершенствование вооружений и обеспечение войск

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Ключевой задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России остается обеспечение подразделений и боевых частей вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании по обеспечению потребностей специальной военной операции.

«Ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить наши подразделения и боевые части всем необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме, нужного качества и в короткие сроки», — дал поручение Путин руководителям оборонных предприятий.

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Глава государства подчеркнул, что также заводам нужно наладить обратную связь с участвующими в специальной военной операции подразделениями. Их боевой опыт можно использовать для совершенствования уже производимого вооружения.

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Отдельно президент подчеркнул, что рассчитывает на производительность компаний ОПК в 2023 году и на полное выполнение государственного оборонного заказа. Путин отметил, что в прошлые годы предприятия выполняли взятые на себя обязательства в полном объеме, и надеется, что в следующем году ситуация не поменяется.