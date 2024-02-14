Власть 14 февраля 2024, 23:11 Путин назвал Карлсона посредником между Россией и Западом Путин: спасибо Карлсону за возможность вести через него диалог с Западом Kremlin Pool / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину поблагодарил его американского коллегу Такера Карлсона за возможность опосредованного диалога с Западом. Фрагменты беседы российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

«Хорошо, что смотрят и слушают, что я говорю. Если нам по каким-то причинам не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что можем делать через него как посредника», — подчеркнул Путин.

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Президент также с сожалением заметил, что некоторые его слова все же извратили и «передернули карту».

Таким образом Путин отреагировал на вопрос Зарубина об отношении к звучащим заявлениям из Германии. В ФРГ, напомнил журналист, сочли нелепой и абсурдной попытку российского лидера разъяснить причины начала спецоперации угрозой нападения НАТО на Россию.

Само интервью, подчеркнул Зарубин, уже набрало миллиард просмотров.