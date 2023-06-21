Власть 21 июня 2023, 18:28 Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности России Президент Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия будет продолжать развивать ядерную триаду, которая является ключевой гарантией военной безопасности страны. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, сообщила пресс-служба Кремля.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», — сказал он.

Реклама

По словам главы государства, ракетные войска стратегического назначения продолжают оснащать новыми ракетными комплексами «Ярс», также их перевооружают на ракетные системы «Авангард». В ближайшее время российская армия примет на вооружение пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, отметил Путин.

Кроме того, пополнились арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил России. Так, в состав ВМФ ввели новую подводную лодку «Борей-А», а в январе боевое дежурство принял фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оборудованный гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее Путин сообщил, что около половины подразделений ракетных войск стратегического назначения ВС России уже оснастили передовыми комплексами «Ярс».