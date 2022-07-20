Путин назвал иван-чай полезнее Coca-Cola

Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Там он отметил полезность иван-чая и подчеркнул, что он лучше «какой-нибудь Coca-Cola».

Путин заявил, что в напитке Coca-Cola содержится «одна химия», в отличие от иван-чая. Также президент заявил, что уход зарубежных компаний принесет стране только пользу, ведь так Россия избавится от опасной и унизительной» зависимости от западных технологий.

Ранее российский бренд «Черноголовка» сообщил о готовности выпускать диетическую колу.

Форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в Москве 19 и 20 июля. На нем обсудили развитие регионов. Организаторами мероприятия стали Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.