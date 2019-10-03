Путин назвал истинные причины выхода США из ДРСМД

Он пояснил, что сразу после прекращения действия договора глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет в Азии.

«Сразу понятно, что было первопричиной выхода: не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, значит, Азия и является первопричиной выхода из этого договора», — отметил российский президент.

Путин призвал подготовить ответ на угрозу со стороны США Подробнее

Само размещение такого вида вооружения в Азии ни к чему хорошему не приведет, так как в ответ американские военные получат зеркальные меры.

«Будет это улучшать ситуацию в Азии? Будет только ухудшать, будет создавать новые угрозы. Но я рассчитываю, что пока окончательное решение не принято, есть еще определенные возможности урегулировать эту ситуацию», — сказал Владимир Путин.

При этом российский лидер заявил, что по его мнению, США начали работать над новыми ракетами за несколько лет до выхода из договора. В качестве примера он привел слова американских военных о системе «Иджис», которые они планировали разместить в Европе.

Тогда Вашингтон заявлял, что эти системы не предназначены для пуска ракет средней и малой дальности. А после эти же системы американцы использовали для испытания ранее размещенных ракет.

«Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть», — прокомментировал президент.

Продолжая тему размещения американский ракет в США Владимир Путин поделился тем, что Москва помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. В данный момент таким видом обороны располагают только Россия и США.

Российский лидер отметил, что новая система — вещь очень серьезная, которая капитальным и кардинальным образом повысит обороноспособность Китая.

США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности под предлогом, что Россия нарушила некоторые пункты документа, приведя в качестве примера крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М». На слова Москвы о том, что этот вид вооружений не попадал под запрет американцы не отреагировали. США приостановили свое участие в договоре со 2 февраля. Этот срок закончися 2 августа, а через 16 дней Пентагон испытал крылатую ракету наземного базирования Tomahawk, которая попадала под действие договора.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия документа в России, а в начале июня депутаты Госдумы большинством голосов предоставили ему право останавливать действие международного соглашения и снова разрешать его действие.