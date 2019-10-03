  • Путин назвал истинные причины выхода США из ДРСМД

    03 октября 2019, 21:15

    Анатолий Минкин

    США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) вовсе не из-за выдуманных нарушений России, а из-за интересов в Азии. Как сообщил «Интерфакс», об этом в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.
    Путин назвал истинные причины выхода США из ДРСМД

    Он пояснил, что сразу после прекращения действия договора глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет в Азии.

    «Сразу понятно, что было первопричиной выхода: не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, значит, Азия и является первопричиной выхода из этого договора», — отметил российский президент.

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    Само размещение такого вида вооружения в Азии ни к чему хорошему не приведет, так как в ответ американские военные получат зеркальные меры.

    «Будет это улучшать ситуацию в Азии? Будет только ухудшать, будет создавать новые угрозы. Но я рассчитываю, что пока окончательное решение не принято, есть еще определенные возможности урегулировать эту ситуацию», — сказал Владимир Путин.

    При этом российский лидер заявил, что по его мнению, США начали работать над новыми ракетами за несколько лет до выхода из договора. В качестве примера он привел слова американских военных о системе «Иджис», которые они планировали разместить в Европе.

    Тогда Вашингтон заявлял, что эти системы не предназначены для пуска ракет средней и малой дальности. А после эти же системы американцы использовали для испытания ранее размещенных ракет.

    «Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть», — прокомментировал президент.

    Продолжая тему размещения американский ракет в США Владимир Путин поделился тем, что Москва помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. В данный момент таким видом обороны располагают только Россия и США.

    Российский лидер отметил, что новая система — вещь очень серьезная, которая капитальным и кардинальным образом повысит обороноспособность Китая.

    США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности под предлогом, что Россия нарушила некоторые пункты документа, приведя в качестве примера крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М». На слова Москвы о том, что этот вид вооружений не попадал под запрет американцы не отреагировали. США приостановили свое участие в договоре со 2 февраля. Этот срок закончися 2 августа, а через 16 дней Пентагон испытал крылатую ракету наземного базирования Tomahawk, которая попадала под действие договора.

    4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия документа в России, а в начале июня депутаты Госдумы большинством голосов предоставили ему право останавливать действие международного соглашения и снова разрешать его действие.