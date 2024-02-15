15 февраля 2024, 00:30
Путин назвал госсекретаря США Блинкена «нашим человеком»
Госсекретарь США Энтони Блинкен — «наш человек», так как его предки жили в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин вспомнил слова Блинкена о том, что его родственники бежали из России от «еврейских погромов» и рассказал, что архивы подтверждают эти данные.
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«Например, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева. Возникает вопрос: господин Блинкен считает, что это — исконно российская территория?» — заявил Путин.
Президент добавил, что своим рассказом Блинкен фактически признает, что в начале XX века никакой Украины не было.
«Судя по всему, господин Блинкен — наш человек», — заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Джо Байден на посту нового президента США был бы предпочтительнее для России чем его конкурент Дональд Трамп.
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