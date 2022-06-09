Путин назвал главные качества лидера

Умение работать в команде, фанатичное отношение к своему делу, гибкость и способность дать оценку своей работе являются основными качествами лидера. Об этом на встрече с молодыми предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Это касается всех сфер жизни, науки, политики, образования, да чего угодно. Человек должен быть фанатом своего дела, это главное», — заявил российский лидер.

Президент подчеркнул, что умение работать в команде является одним из главных качеств лидера.

В качестве примера Путин привел конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, советского физика Игоря Курчатова и супружескую пару физиков Кюри.

Ранее глава государства заявил, что на долю современной России выпало возвращать и укреплять.