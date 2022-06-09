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    09 июня 2022, 18:12

    Путин назвал главные качества лидера

    Президент России Путин назвал умение работать в команде одним из ключевых качеств лидера

    Максим Зинкин

    Умение работать в команде, фанатичное отношение к своему делу, гибкость и способность дать оценку своей работе являются основными качествами лидера. Об этом на встрече с молодыми предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

    Путин назвал главные качества лидера

    «Это касается всех сфер жизни, науки, политики, образования, да чего угодно. Человек должен быть фанатом своего дела, это главное», — заявил российский лидер.

    Президент подчеркнул, что умение работать в команде является одним из главных качеств лидера.

    В качестве примера Путин привел конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, советского физика Игоря Курчатова и супружескую пару физиков Кюри.

    Ранее глава государства заявил, что на долю современной России выпало возвращать и укреплять.