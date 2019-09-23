Путин назвал главную угрозу для планеты

Президент России Владимир Путин назвал главную угрозу и главный вызов для всего человечества. По мнению российского главы, это онкологические заболевания.

«Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний — сегодня это вызов для всего человечества. И чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация», — отметил Путин, приветствуя открывшийся в Москве Второй международный форум онкологии и радиологии.

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По словам главы государства, в рамках международного сотрудничества необходим обмен лучшими клиническими практиками. Нужно искать и находить нестандартные меры на основе междисциплинарного подхода, интегрировать в поиск возможности ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, а также других отраслей фундаментальной науки. Как отметил глава государства, Россия открыта для такого партнерства.

«Эта работа, безусловно, требует партнерства врачебного, научного, образовательного сообщества, органов государственной власти, НКО, волонтерских объединений», — заключил российский лидер, отметив при этом необходимость широкого использования передового российского и зарубежного опыта.