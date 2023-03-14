Важное 14 марта 2023, 17:07 Путин назвал главное условие победы России Президент Путин: приближение победы России возможно только при сплоченном обществе РИА «Новости»

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Приближение мира, стабильности и победы в специальной военной операции возможно только при консолидации всего российского общества. Об этом в ходе встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода заявил президент России Владимир Путин. Прямую трансляцию выступления главы государства вел телеканал «Россия 24».

Президент подчеркнул, что сама цель специальной военной операции — это сохранение России как государства и развитие ее успешного будущего.

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«Для того чтобы приблизить мир и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность. Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся, — и успех, и победа», — заявил Путин.

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Глава государства отметил, что многие нынешние проблемы стали последствием развала Советского Союза, когда страна столкнулась с внешними силами, которые хотели раскачать политическую ситуацию, посылая орды террористов.

После началась реализация программы по реабилитации нацизма в приграничных странах, в том числе на Украине.

Несмотря на такое положение вещей, Россия сохраняла и выстраивала партнерские отношения со странами Запада, но все закончилось в 2014 году, когда при поддержке бывших партнеров на Украине произошел государственный переворот.

В результате под угрозой оказались те, кто выступал за нормальные отношения с Россией. Поэтому проведение специальной военной операции — это вынужденная мера для защиты этих людей.