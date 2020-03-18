Путин назвал главное отличие российской пенсионной системы от французской

Во Франции всех пенсионеров хотят поставить в равные условия, что экономически выгодно. В России же при новых пенсионных правилах людям сохранили почти все льготы.

«Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это (уравниловка — прим. ред.) в основном вызывает недовольство», — заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Во Франции хотят ввести новые пенсионные правила для граждан, которые родились после 1975 года. Авторы реформы хотят упразднить льготы для ряда профессий и перейти к универсальной системе пенсионных выплат. Это решение вызвало серьезное общественное недовольство. Профсоюзы вышли на уличные манифестации.

Путин подчеркнул, что с прагматической точки зрения президент Франции Эммануэль Макрон поступает правильно, однако это «приравнивание всех под одну гребенку». В России после пенсионной реформы льготы действуют для военных, силовиков, шахтеров, педагогов, многодетных матерей и других категорий граждан.

В декабре 2019 года Макрон заявил, что отказывается от своей президентской пенсии на фоне забастовок против пенсионной реформы.