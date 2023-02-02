Важное 02 февраля 2023, 19:44 Путин назвал героями всех участников спецоперации Президент Путин призвал сохранить память об участниках спецоперации для будущих поколений РИА «Новости»

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Принимающие участие в специальной военной операции выполняют тяжелую работу. Уже сейчас они считаются героями и останутся ими в будущем. Об этом на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций Волгограда заявил президент России Владимир Путин.

«Эта военная деятельность не просто героическая, но и очень трудная и тяжелая. Это тяжелый труд. И все люди, которые там находятся, я уже много раз об этом говорил и еще раз хочу это подчеркнуть, — все они герои», — заявил президент России.

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Глава государства подчеркнул, что так к ним относятся сейчас и сохранят это отношение в будущем. Чтобы не забывать об их подвиге, важно уже собирать информацию о том, в каких боях они участвуют, как защищают интересы нашей страны.

«Так как там находятся представители всех регионов России, то это и нужно делать повсеместно», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что сохранение исторической памяти необходимо для выстраивания новых этапов развития общества. Современные молодые люди передадут будущим поколениям живую историю, которая сейчас разворачивается на их глазах.

Путин подчеркнул, что будущее невозможно без уроков прошлого. В противном случае произойдет утрата всего самого ценного, что дает стране развитие.