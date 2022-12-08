Важное 08 декабря 2022, 13:38 Путин назвал героями находящихся на передовой бойцов Президент Путин назвал героями участников специальной военной операции РИА «Новости»

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Россия гордится солдатами, добровольцами и офицерами, которые принимают участие в специальной военной операции. Каждого из них, кто находится сейчас на передовой, можно назвать героем. С таким заявлением выступил глава России Владимир Путин на приеме ко Дню героев Отечества. В ходе мероприятия президент вручит государственные награды и звания «Герой России».

Президент поблагодарил всех собравшихся бойцов за проявленную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции.

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«Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — заявил Путин.

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Российский лидер добавил, что страна гордится всеми, кто выполняет боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан. Отстаивает право самостоятельно выбирать свою судьбу.

Путин напомнил, что российский народ всегда отвечал несокрушимым единством на любые попытки посягательства на безопасность своей страны.

В торжественном мероприятии принимают участие более 200 военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм. Среди собравшихся присутствуют герои Советского Союза, герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.