Власть 12 февраля 2023, 14:58 Путин назвал героической работу морской пехоты Президент России Путин: морская пехота сражается героически РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин высоко оценил работу морской пехоты. Журналист Павел Зарубин, автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», опубликовал в Telegram-канале фрагмент выпуска, в котором после заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив глава государства заявляет, что пехота успешно выполняет стоящие перед ней задачи.

«Пехота морская работает как следует! Прямо сейчас. И героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного», — отметил Путин, который в армии был как раз морским пехотинцем.

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Бойцы морской пехоты — высокомобильного рода береговых войск ВМФ России — принимают участие в спецоперации и постоянно готовы к выполнению задач. Среди них — ведение боевых действий в составе воздушных и воздушно-морских десантов, оборона военно-морских баз, островов, береговых объектов и пунктов базирования.

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