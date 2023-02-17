Важное 17 февраля 2023, 15:23 Путин назвал экономику основой отношений России и Белоруссии Президент Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Белоруссией РИА «Новости»

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Взаимная торговля России и Белорусии по итогам прошлого года достигла рекордных значений, а возможности взаимного производства значительно выросли. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед переговорами с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что основное время переговоров посвятят будущей встрече в расширенном составе и обсудят весь спектр отношений двух стран. Лукашенко добавил, что речь идет о показателе в 50 миллиардов долларов.

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«Основа всего — это экономика. Товарооборот растет, он достиг рекордного уровня за прошлый год. Что самое главное и что меня очень радует — расширяются возможности кооперации, прежде всего промышленной кооперации», — привело слова Путина БелТА.

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Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходит в Москве. О предстоящих переговорах лидеры договорились в ходе телефонной беседы в начале февраля.

Главной темой переговоров стала подготовка заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет весной.